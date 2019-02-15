شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. محمود رضا ينتظم فى مران الإسماعيلى استعداداً للنجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم اليوم الجمعة ، محمود رضا حارس مرمى الإسماعيلى فى مران فريقه استعداداً لمواجهة النجوم غداً السبت فى الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام

وحصل رضا على راحة من مران أمس الخميس بفرمان من أكرم عبد العزيز طبيب الاسماعيلى خوفاً من تفاقم إصابته بعد معاناته من التهابات خفيفة فى عضلة الركبة والتى حرمته من استكمال المران.

واستقر البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى على قيد الثنائى إبراهيم عبد الخالق ومحمود رضا بالقائمة الأفريقية للدراويش.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلى قد أرسل خطاباً للاتحاد الأفريقى الكاف يطلب فيه استكمال قائمة الفريق بعد صدور قرار برفع الإيقاف عن الإسماعيلى وعودته لمنافسات دورى أبطال أفريقيا، لاسيما أن قائمة الدراويش تضم 28 لاعباً فقط ويحق للفريق إضافة لاعبين لاستكمال القائمة