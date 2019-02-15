شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثالث جولات قبل نهائى دورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم، الجمعة، مواجهات قوية فى ثالث جولات دور قبل نهائى دورى محترفى كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2018 /2019 .

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الأهلى مع هليوبوليس والأوليمبى مع طلائع الجيش و الجزيرة مع سبورتنج والزمالك مع سموحة.

فيما تقام الجولة الرابعة الخميس القادم بمواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلى و سموحة مع الاوليمبى و طلائع الجيش مع الزمالك و هليوبوليس مع الجزيرة.