محافظ بنى سويف يكرم 240 من المتفوقين رياضيًا ومتحدى الإعاقة

هاني عبد الجابر محافظ بني سويف

بنى سويف - محسن عبدالكريم:

كرّم المستشار هانى عبدالجابر، محافظ بنى سويف، 240 شخصاً من المتفوقين رياضيا بنادى بنى سويف الرياضى والمتفوقين من أبناء نادى متحدى الإعاقة بمقر نادى بنى سويف الرياضى في حضور أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمحاسب على محمد سليم رئيس

مجلس إدارة نادى بنى سويف، والمحاسب محمود مغربى مدير مكتب المحافظ، واللواء محمد كمال رئيس مركز ومدينة بنى سويف.

تضمن الاحتفال تكريم 150 من المتفوقين رياضيا من أبناء نادى بنى سويف و90

من أبناء نادى متحدى الإعاقة، الذين حصلوا على مراكز متقدمة فى عدد من المسابقات والبطولات التى شاركوا فيها سواء على مستوى المحافظة أو على مستوى الجمهورية، فى بعض الألعاب والرياضات المتنوعة، بجانب تكريم بعض النماذج الشبابية الناجحة الذين مثلوا بنى سويف فى مؤتمرات الشباب الرئاسية، حيث سلّم المحافظ المكرمين ميداليات وشهادات تقدير.