المكافآت تنهال على ألعاب دمنهور للحفاظ على قمة المظاليم

فريق العاب دمنهور

كتب - نصر اللقانى:

انهالت المكافآت المالية على لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادى ألعاب دمنهور، لتحفيزهم على مواصلة تصدر جدول المجموعة الثالثة بالدورى الممتاز «ب»، من أجل تحقيق حلم جماهير البحيرة بالصعود مجدداً إلى دورى الأضواء.

وحرص اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على زيارة النادى وحضور تدريبات الفريق قبل مباراته

مع غزل المحلة أمس الخميس، ووجه المحافظ بضرورة دعم وتشجيع فريق كرة القدم بالنادى، وحث اللاعبين على بذل مزيد من الجهد من أجل مواصلة النتائج الجيدة.

وقرر المحافظ صرف مكافأه مالية لجميع اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى بالنادى لحث

الفريق على الفوز وتشجيعه باعتباره يمثل طموح وآمال الجماهير العريضة بمحافظة البحيرة.

كما أعلن المهندس سمير قاسم، رئيس مجموعة مستثمرى المنطقة النسيجية بكفر الدوار أثناء حضوره اللقاء عن صرف مكافآت مالية كبيرة للاعبين حال استمرار الفوز خلال المباريات القادمة والاستمرار على قمة الجدول.

الجدير بالذكر أن نادى ألعاب دمنهور يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 33 نقطة، بفارق 3 نقاط عن فريق الرجاء المطروحى.