حلمي طولان: الاتحاد يتعرض لحرب نفسية من الإعلام السعودى قبل لقاء الهلال

حلمي طولان مدرب الاتحاد السكندري

الرياض- أميرة فتحى:

أكد حلمى طولان المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى أنه يعلم جيدًا قوة فريق الهلال السعودي الذي سيواجهه غدًا في بطولة زايد للأندية العربية، ولكنه جاء إلي الرياض من أجل الفوز.

وقال إن الاتحاد نجح فى إبرام عدد من الصفقات الجيدة في الانتقالات الشتوية وطالب بالصبر على اللاعبين الجدد حتى

يتسنى لهم الانسجام مع الفريق، خاصة الأجانب لافتاً إلى أن اللاعبين المصريين اندمجوا أسرع مما كان يتوقع خاصة احمد مانجا وعمار حمدى .

وأشار طولان إلي أنه سعي في اليومين الماضيين إلي التخلص من إرهاق السفر وضغط المبارايات

المتوالي بالاستشفاء وتمرينات التأهيل.

وأكد طولان أن الإعلام السعودى تعامل مع الاتحاد بنوع من الاستهتار قائلا: الاتحاد السكندرى يتعرض لحرب نفسية واضحة من الإعلام السعودى بالتسفيه من قدرات الفريق وتجاهل انتصاراته على الترجى التونسىً والأهلى والزمالك، لافتاً الى أنه نقل ذلك للاعبين وطالبهم بالرد فى الملعب.

وأكد أنه يتعامل مع دور الستة عشرة ككل بمجموع نتائج مباراتى الذهاب والعودة مثلما حدث مع مباراة الزمالك.