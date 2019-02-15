لاسارتي يحذر لاعبي الاهلي من صعوبة لقاء الإنتاج

رفض الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى لفريق الأهلى، توقيع أى عقوبات مالية على لاعبى الفريق الأحمر رغم الهزيمة من سيمبا التنزانى بهدف نظيف فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وعقد لاسارتى جلسة مطولة مع لاعبى الفريق مع بداية الاستعداد أمس الخميس لمباراة الإنتاج الحربى التى تقام غدًا السبت فى الجولة الثانية والعشرين للدورى، كما أن المدرب الأوروجويانى أبدى استياءه التام من أداء بعض اللاعبين إلا أنه وعد بتصحيح تلك الأخطاء والظهور بشكل أفضل فى مباريات الدورى خلال المرحلة القادمة.

وطالب لاسارتى لاعبيه بضرورة الفوز على الإنتاج واستكمال المشوار المحلى بعد أن حقق الفريق 5 انتصارات متتالية، وأكد لاسارتى أن مباراة الإنتاج تعد بمثابة عنق الزجاجة لتجنب خطورة نزيف النقاط والعودة لثقة الجماهير مجدداً.

وكان لاسارتى قد برر هزيمة الفريق أمام سيمبا ببعض العوامل خارج إطار كرة القدم مثل ظروف الطقس

وارتفاع الرطوبة بجانب كثرة سقوط لاعبى سيمبا أرضًا فى المباراة لينتهى اللقاء بخسارة الفريق الأحمر.

ويختتم الفريق الأحمر تدريباته اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربى، وتتجه النية لدى لاسارتى لعقد جلسة جديدة مع رمضان صبحى، صانع ألعاب الفريق لعلاج بعض الأخطاء الخاصة بالإيقاع البطىء فى نقل الهجمات وعدم الفاعلية على المرمى.

وأبدى لاسارتى غضبه من أداء رمضان فى آخر لقاءين ضد حرس الحدود بالدورى وسيمبا بدورى الأبطال رغم أنه أعطى للاعب تعليمات محددة وواضحة بسرعة التسليم والتسلم واللعب السريع على المرمى خاصة أن الفريق الأحمر يعانى من مشكلة إهدار الفرص السهلة.

وتتجه النية لدى الجهاز الفنى للأهلى لمنح الثنائى أيمن أشرف والنيجيرى جونيور أجاى لاعبى الفريق راحة إجبارية

فى مباراة الإنتاج الحربى مع توالى المباريات خاصة أن الثنائى بدأ الشكوى من الإجهاد.

ويدرس لاسارتى إجراء تعديلات على تشكيلة الفريق الأحمر أمام الإنتاج على رأسها عودة ناصر ماهر لخط الوسط مرة أخرى على حساب كريم نيدفيد المرشح لقيادة الجبهة اليمنى وإشراك محمد هانى فى مركز قلب الدفاع.

ويفكر لاسارتى فى منح الفرصة أساسيًا للمهاجم الصاعد صلاح محسن مع ضغط المباريات الذى يحاصر جونيور أجاى مؤخرًا منذ عودته من الإصابة حيث يفاضل لاسارتى بين الثنائى صلاح محسن والأنجولى جيرالدو لقيادة الهجوم فى لقاء الإنتاج الحربى غداً.

على صعيد آخر، يدرس الثنائى حسام عاشور ومحمد نجيب لاعبا الفريق إعلان الاعتزال بنهاية الموسم الجارى والاكتفاء بما قدماه مع الأهلى خلال المرحلة الماضية.

ويعانى عاشور من إصابات متكررة فى الفترة الأخيرة عضلية وفى الكاحل بينما يعانى نجيب من إصابة قوية فى غضروف الركبة أدت لعدم مشاركته منذ 4 شهور كاملة مع الأهلى.

ويفكر الثنائى فى اتخاذ هذا القرار بنهاية الموسم خاصة إذا فاز الفريق بلقب دورى أبطال أفريقيا ليكون خير ختام لمسيرتهما الكروية بعد أن وصل عاشور إلى 34 عامًا وأيضًا نجيب.