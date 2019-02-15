بالفيديو.. الأندية المصرية تسير على الأشواك في البطولات الأفريقية

أصبحت الأندية المصرية الثلاثة تسير على الأشواك في البطولات الأفريقية بعد أن خيبت الآمال في جولة دور المجموعات سواء بدوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية سواء الأهلي أو الزمالك قطبي الكرة المصرية بينما يبحث الإسماعيلي عن الصحوة بدوري الأبطال وخرج المصري مبكراً من الكونفدرالية.

سقوط الاهلي

وتلقى الأهلي هزيمة مريرة في تنزانيا على يد سيمبا التنزاني بهدف نظيف في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا كما خيب الزمالك آمال جماهيره بالكونفدرالية بتعادل قاتل مع نصر حسين داي الجزائري بهدف لكل منهما وعاد الإسماعيلي لاستكمال مشواره بدوري الأبطال بالمجموعة الثالثة.

وأصبحت الحسابات المعقدة شعار مجموعة الأهلي بدوري الأبطال بعد أن تصدر الفريق الأحمر برصيد 7 نقاط وخلفه سيمبا برصيد 6 نقاط ثم شبيبة الساورة الجزائري برصيد 5 نقاط وفيتا كلوب الكونغولي برصيد

4 نقاط قبل جولتين من النهاية.

الأهلي يبحث عن تجنب الهزيمة بشكل ضروري في اللقاءين القادمين أمام فيتا كلوب بالكونغو

بالجولة الخامسة ثم الساورة بالجولة الأخيرة في مصر.. ويعني فوز الأهلي على فيتا كلوب في الجولة القادمة التأهل بشكل رسمي لدور الثمانية ولكن الهزيمة تعقد حسابات الفريق الأحمر بكل المقاييس خاصة مع انتفاضة الساورة وسيمبا وصدامهما بالجولة القادمة بالمجموعة.

والأهلي في حال التعادل مع فيتا كلوب سيكون أمام خيار حصد الفوز على الساورة في آخر لقاء وتجنب التساوي في النقاط مع سيمبا والفريق الجزائري وبالتالي أصبح الفريق الأحمر بانتظار تحديد جزء كبير من مصيره في الموقعة المرتقبة أمام فيتا كلوب بالكونغو

يوم 9 مارس المقبل.

الزمالك في ورطة

وبات الزمالك في ورطة بالكونفدرالية بعد التعادل مع نصر حسين داي الجزائري باستاد برج العرب بهدف لكل منهما وتذيل المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة التي يتصدرها الفريق الجزائري برصيد 4 نقاط ثم جورماهيا الكيني وبيترو أتلتيكو الانجولي برصيد 3 نقاط.

وأصبح الزمالك بحاجة إلى الفوز في مباراتي بيترو أتلتيكو بالجولتين الثالثة والرابعة من أجل تصحيح مساره والوصول إلى 7 نقاط قبل أن يستضيف جورماهيا بالجولة الخامسة قبل لقاء الجولة الأخيرة ضد نصر حسين داي بالجزائر.

الإسماعيلي يبحث عن الصحوة

وأصبح الإسماعيلي بحاجة لصحوة فنية وعلى مستوى النتائج بعد عودته للمجموعة الثالثة فيحتل الدراويش المركز الأخير بلا نقاط بينما يتصدر مازيمبي الكونغولي برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن شباب قسنطينة الجزائري برصيد 6 نقاط ثم الإفريقي برصيد 3 نقاط.

يحتاج الإسماعيلي لحصد 4 نقاط على الأقل من مواجهتي الفريق الجزائري يومي 23 فبراير بالإسماعيلي و1 مارس بالجزائر ثم الفوز على مازيمبي في الإسماعيلي قبل الذهاب إلى تونس لمواجهة الإفريقي.