رسميًا.. برشلونة يعلن تجديد عقد فالفيردي لمدة موسم

ارنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة كتب- وليد خليل أعلن نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي عن تجديد عقد ارنستو فالفيردي المدير الفني للفريق لمدة موسم، بعد توصل الطرفين لاتفاق على ذلك . وأعلن النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي عن تجديد عقد فالفيردي الذي ينتهي بنهاية الموسم، حتي نهاية موسم 2019-2020 ، مع وجود بند يسمح للنادي بتمديد العقد لموسم آخر لنهاية عام 2021 . الذي ينتهي بنهاية الموسم، حتي نهاية موسم 2019-2020 ، مع وجود بند يسمح للنادي بتمديد العقد لموسم آخر لنهاية عام 2021 . ومن المنتظر أن يقوم فالفيريدي اليوم بتوقيع عقده الجديد رسمياً في حضور وسائل الإعلام . وكان فالفيريدي قد نجح في قيادة برشلونة للتتويج بلقبي الدوري الإسباني وكأس الملك قبل الفوز بكأس السوبر الإسباني مع انطلاق الموسم الجاري، كما يحتل برشلونة حاليا صدارة ترتيب الليجا .

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