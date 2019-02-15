وادى دجلة يكرم علي فرج بعد صدارة الترتيب العالمي للإسكواش

علي فرج لاعب الاسكواش

كتب - محمد سعيد:

احتفل نادى وادى دجلة بالإنجاز الذى حققه على فرج، لاعب فريق الإسكواش، بالوصول إلى قمة التصنيف العالمى للعبة على مستوى الرجال، فى التنصيف المنتظر إعلانه خلال شهر مارس المقبل.

وأقام النادى حفل تكريم ضخم للاعبه، بحضور عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للإسكواش، وحسن المستكاوى، رئيس مجلس إدارة النادى، وكريم درويش نجم الإسكواش المعتزل ورئيس أكاديمية اللعبة بالنادى.

وواصلت رنيم الوليلى، لاعبة وادى دجلة، سيطرتها على عرش السيدات للشهر الرابع على التوالى، فيما صعد فرج إلى قمة تصنيف الرجال متخطيا مواطنه محمد الشوربجى، بعد تغلب فرج على الأخير فى نهائى بطولة «جى بى مورجان» الدولية المفتوحة، التى تعد أول بطولة بفئة البلاتينيوم

العام الجارى.

وأصبح وادى دجلة أول ناد فى التاريخ يضم لاعبَى المركز الأول على مستوى الرجال والسيدات، فى إنجاز جديد يضاف لأحد أهم الأندية المصرية فى رياضة الإسكواش.

وأعرب على فرج عن سعادته بذلك التكريم من ناديه، ووجه الشكر إلى والديه وزوجته وشقيقه الأكبر ومدربه السابق وائل، مشيرا إلى أن حلمه منذ كان عمره 6 أعوام كان الوصول إلى قمة التصنيف العالمى والذى لم يكن سهلا تماما.

وقال على: «نور زوجتى لها فضل كبير فى وصولى إلى هذا المكان، كانت دائما تدعمنى وترافقنى فى كل البطولات

الدولية».

وأضاف: «كريم درويش ساندنى كثيرا، ومع وصولى إلى المركز الخامس ساندنى كثيرا لتحسين مركزى من خلال خبراته ببقائه على قمة التصنيف لأطول فترة ممكنة».

وأشار المصنف الأول عالميا، إلى أن وصوله للقمة شىء صعب لكن الحفاظ عليها هو الأصعب، موضحا أن مباراته الأخيرة أمام محمد الشوربجى كانت الأصعب واستطاع أن يعود فى المباراة بعد أن كان متأخرا بشوطين ليفوز بعدها بثلاثة أشواط، وهى السبب الرئيسى وراء اعتلائه التصنيف على حساب الشوربجى.

وفاز على فرج، خلال هذا الموسم ببطولات السويد المفتوحة وأوراكل وبطولة الجمهورية والدورى الممتاز وقطر المفتوحة وأخيرا، جى بى مورجان.

وقال عاصم خليفة، إن الجيل الحالى من اللاعبين هو الأفضل فى تاريخ اللعبة، مؤكدا أنه يسعى لنقل خبرات هذا الجيل إلى الناشئين لتجهيزهم حال موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على إدراج اللعبة ضمن الرياضات الأولمبية فى دورة باريس 2024.