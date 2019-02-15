تعديل مواعيد 4 مباريات للإسماعيلي في الدوري بسبب أفريقيا

فريق الاسماعيلي

كتبت- نورهان فضل:

من المنتظر أن تجري لجنة المسابقات باتحاد الكرة تعديل مواعيد 4 مباريات للاسماعيلي في الدوري وكأس مصر بعد ان حدد الاتحاد الافريقي موعد مبارتي الدراويش مع شباب قسنطينة الجزائرى لتقاما يومىّ 23 فبراير و2 مارس فى الجولتين الثالثة والرابعة بدوري أبطال إفريقيا.

وسادت حالة من التوتر داخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وجماهيره بشأن الأزمة الجديدة التى افتعلها الاتحاد الافريقي

«الكاف».

والمباريات المنتظر تأجيلها هي للإسماعيلي مع الاتحاد السكندري والمحدد لها 21 فبراير في ربع نهائي كأس مصر، والإسماعيلي مع طلائع الجيش في الجولة 24 للدوري المحدد لها يوم 25 فبراير، والإسماعيلي مع سموحة المحدد لها الأول من مارس المقبل، والإسماعيلي مع الجونة المحدد لها الخامس من مارس

المقبل والمؤجلة من الجولة 17.

على جانب آخر استلم البلجيكي «سيدومير» المدير الفني للدراويش تقريراً من الدكتور صالح الشامى رئيس الجهاز الطبى للفريق، يشمل حالة جميع اللاعبين، بمن فيهم الثنائي نادر رمضان ومحمد الشامى اللذين يخوضان برنامجا تأهيليا مكثفا للشفاء من الإصابة.

ويستعد الفريق لملاقاة فريق النجوم غدا السبت فى الجولة 22 للدورى، واكد محمد محسن أبو جريشة،المدرب العام للفريق أن مباراة النجوم صعبة للغاية لأنها لا تقبل القسمة على اثنين بسبب فارق النقاط بين الفريقين.