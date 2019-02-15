رياضة | عاجل.. برشلونة يجدد تعاقده مع "فالفيردي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يجدد تعاقده مع "فالفيردي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي تجديد عقد مدرب الفريق إرنيستو فالفيردي لعام إضافي بعد أشهر من المفاوضات.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية فإن برشلونة توصل إلى اتفاق مع مدربه لتمديد العقد ليستمر فالفيردي في منصبه حتى نهاية موسم 2019-2020 مع خيار التمديد لعام أخر.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة اتفق مع فالفيردي على أن في حال استمر فالفيردي في موسم 2020-2021 فسيكون بنفس الشروط والامتيازات التي سيحصل عليها خلال الموسم المقبل الذي تم الاتفاق عليه.

هذا وتولى فالفيردي تدريب برشلونة في صيف 2017 حيث قاد البلوجرانا لتحقيق ثنائية الدوري والكأس في أول مواسمه ويتصدر حالياً الليجا بفارق ست نقاط عن ريال مدريد.