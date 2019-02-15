رياضة | الجبلاية تخاطب الأمن لنقل مباريات الإسماعيلي الإفريقية إلى برج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تخاطب الأمن لنقل مباريات الإسماعيلي الإفريقية إلى برج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، مع الجهات الأمنية، على إقامة مباريات الاسماعيلي في دور المجموعات ببطولة دوري أفريقيا، على ملعب برج العرب بالاسكندرية، بدلًا من الإسماعيلية بسبب بطولة الأمم.

ويسعى مسؤولو الجبلاية، لنقل مباريات الدراويش إلى ملعب برج العرب، بعد غلق ملعب الاسماعيلية لتجهيزه لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر.

الكاف كان قرر في وقت سابق، إعادة الإماعيلي لدوري أبطال إفريقيا بعدما تظلم ضد عقوبة استبعاده من البطولة على خلفية أحداث الشغب الجماهيري في لقاء الفريق أمام الإفريقي التونسي في الجولة الثانية لدور المجموعات.

المسابقات تحدد مواعيد جديدة لمباريات الإسماعيلي خلال ساعات