رياضة | الجبلاية تخاطب الأمن لنقل مباريات الإسماعيلي الإفريقية إلى برج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تخاطب الأمن لنقل مباريات الإسماعيلي الإفريقية إلى برج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، مع الجهات الأمنية، على إقامة مباريات الاسماعيلي في دور المجموعات ببطولة دوري أفريقيا، على ملعب برج العرب بالاسكندرية، بدلًا من الإسماعيلية بسبب بطولة الأمم.
ويسعى مسؤولو الجبلاية، لنقل مباريات الدراويش إلى ملعب برج العرب، بعد غلق ملعب الاسماعيلية لتجهيزه لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر.
الكاف كان قرر في وقت سابق، إعادة الإماعيلي لدوري أبطال إفريقيا بعدما تظلم ضد عقوبة استبعاده من البطولة على خلفية أحداث الشغب الجماهيري في لقاء الفريق أمام الإفريقي التونسي في الجولة الثانية لدور المجموعات.
المسابقات تحدد مواعيد جديدة لمباريات الإسماعيلي خلال ساعات
يعقد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا خلال ساعات مع أعضاء اللجنة، بسبب مباريات الإسماعيلي بالدوري العام.
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ، أعلن عن عودة الدراويش، مرة أخرى إلى منافسات دوري الأبطال عقب استبعاده، وتحديد موعد مباراتيه مع شباب قسنطينة الجزائري.
وحدد الكاف، يوم 23 فبراير موعدًا للقاء الأول في مصر، على أن تكون المباراة الثانية يوم 2 مارس بالجزائر، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويبحث حسين، خلال اجتماعه كيفية الخروج من أزمة مباريات الدراويش، والذي يرتبط بمباريات مع الاتحاد السكندري بكأس مصر والمحدد لها 21 من الشهر الجاري، فيما يواجه طلائع الجيش في الدوري، يوم 25 فبراير، وسموحة في الدوري، يوم 1 مارس المقبل، وهو ما يتعارض مع مبارياته الإفريقية.