رياضة | أزمة قوية تضرب الأهلي

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طلب مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ضرورة تواجد وائل محمد مترجمه الخاص بجواره على دكة البدلاء خلال المباريات القادمة للمارد الأحمر في دوري أبطال إفريقيا.
وأبدى المدير الفني الأوروجوياني استيائه من عدم تواجد مترجمه الخاص على دكة البدلاء بسبب كثرة عدد أعضاء الجهاز الفني واضطراره للوجود في المدرجات أثناء المباراة.
وطلب "لاسارتي" من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي ضرورة وجود المترجم على دكة البدلاء من المباراة المقبلة أمام فيتاكلوب الكونغولي على حساب أحد الثنائي محمد يوسف أو سامى قمصان المدربين المصريين بالفريق.
وأكد "عبدالحفيظ" صعوبة الاستغناء عن أحد الثنائى اللذين يشغلان منصبىْ المدرب العام والمدرب المساعد خصوصاً أنهما يجيدان التعامل بالإنجليزية والحديث معه ونقل تعليماته للاعبين إلا أنه أكد أن هذا الدور يفضل أن يقوم به المترجم وهو شخصياً أثناء المباراة مع الثنائى أليخاندرو وسيباستيان المعاونين الأجنبيين له.
الأهلي يسير على خطى الزمالك بفرمان من "بيبو"
قرر مسؤولو الأهلي برئاسة محمود الخطيب وضع بند في عقود اللاعبين المعارين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية يمنعهم من المشاركة أمام الفريق الأحمر فى أي مباراة رسمية سواء محلياً أو قارياً، بينما لا يفعل البند فى المباريات الغير رسمية والبطولة العربية على نفس خطى مسؤولي الزمالك.
ورفض محمود الخطيب وضع هذا البند في عقود اللاعبين المعارين فى البداية، إلا أن وضعه من قبل جميع الفرق المنافسة فى عقود معاريها أجبر الإدارة الحمراء على السير على هذا النهج فى ظل صعوبة بطولة الدوري العام هذا الموسم.
ويعد عمرو بركات الذى تم إعارته لسموحة هو الاستثناء الوحيد، بعد إعارته للفريق السكندري قبل صدور القرار.
خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن تجديد عقد نجم الفريق
اقترب النادي الاهلي من التجديد للاعب الفريق النيجيرى جونيور أجايى، بعدما وصل الطرفين لمراحل متقدمة في المفاوضات.
ونجح الأهلي في تجديد عقود كل من التونسى على معلول، وكريك نيدفيد وعمرو السولية .
وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، قد عقد خلال الساعات الماضية جلسة خاصة مع النيجيرى جونيور أجايى للوصول لاتفاق بخصوص تجديد عقده أسوة بما حدث مع نجوم الفريق، مؤخرًا، إذ أن عقده مع الأهلى ينتهى مع نهاية الموسم المقبل.
وكان الأهلى قد فتح ملف التجديد لأجايى قبل سفر الفريق تنزانيا لمواجهة سيمبا فى دورى أبطال إفريقيا، ليرحب أجايى حينها بالفكرة، دون أى ممانعة، حيث وصلت المفاوضات لمرحلة التفاصيل المالية، ليبدى اللاعب استعداده للتوقيع رغبة فى البقاء مع الفريق.
ومن المنتظر أن يعلن الأهلى بشكل رسمى تجديد عقد أجايى فى الأيام القليلة المقبلة، خاصة أنه يعتبر من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، بصفة أساسية خلال الفترة الأخيرة، وتحديدا بعد تعافيه من الإصابة.
ولعب أجايى 7 مباريات هذا الموسم ونجح فى تسجيل 3 أهداف وذلك بعد عودته من الإصابة الطويلة التى عانى منها.