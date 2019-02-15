رياضة | حوار| محمود ضيوف المحترف المصري في تركيا: بدأت هنا كعامل إنشاءات وفترة مشاركتي مع المنتخب الاولمبي لا أنساها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حوار| محمود ضيوف المحترف المصري في تركيا: بدأت هنا كعامل إنشاءات وفترة مشاركتي مع المنتخب الاولمبي لا أنساها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"الاجواء هنا أوروبية والظروف صعبة.. المنافسة قوية وثقتي بالله عز وجل هي ما تدفعني للمثابرة"، بهذه العبارة بدأ حواره محمود ضيوف المحترف المصري في تركيا الخاص لـ"الخليج 365 الرياضي".

حدثنا عن بداياتك مع كرة القدم؟

بدايتي كانت في الرابعة عشر من عمري في نادي المنصورة.. أنا من مواليد عام 1989 وعشقي للكرة منذ الصغر.

كيف جاءت خطوة المشاركة مع المنتخب الاولمبي؟

لعبت لمنتخب مصر الأوليمبي مع الكابتن هانى رمزى وبعدا تعرضتُ لاصابة ابتعدتُ بسببها عن الملاعب لفترة طويلة وكانت العودة عن طريق نادى سرس الليان فى الدرجة الثانية ومنه الي العديد من الاندية كطلخا وشربين وتوقف النشاط الرياضي بعد أحداث بورسعيدي فكان قراري بالسفر.

ماذا عن كواليس الانتقال لتركيا؟

لم يكن معي وكيل مما صعب الامور للغاية وفي بداية تواجدي في تركيا عملتُ كعامل إنشاءات وتعرفت حينها علي مهندس في الشركة التي كنت أعمل بها بعدما علم أني مثلت منتخب مصر الاولمبي تحمس لي للغاية وذهبت لنادي في الدرجة الرابعة.

كيف نجحت في الاستمرار طيلة هذه الفترة؟

رئيس النادى اهتم بي للغاية ولاستقدام بطاقتي الدولية من مصر ولعبت موسم واحد سجلت ١٠ أهداف بفضل الله وتوالت العروض بع د ذلك فانتقلت الي الدرجة الثالثة وتألقت وقررت الانتقال لدوري الدرجة الثانية وتعثرت الامور.

حدثنا عن طموحاتك الشخصية؟

النادي الذي ألعب لصفوفه حالياً في الدرجة الثالثة وينافس للصعود نحن في المركز الثاني حاليا وتفصلنا نقطة واحدة عن التصدر وأطمح مه الفريق في الظهور بشكل جيد يضمن لنا الصعود بشكل عام ولي بشكل خاص مواصلة التألق للوصول للدرجة الاولي.

ماهي رسالتك في الختام؟

أدين لوالديّ بالفضل بعد الله سبحانه وتعالي وكذلك طارق الأمشاطى وخالد الامشاطى لاعب وكابتن منتخب مصر فى كأسالعالم للشباب وكابتن احمد شاكر رحمه الله امين صندوق اتحاد كرة القدم سابقاً والكابتن عادل يحيي رحمه الله.