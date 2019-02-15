رياضة | الأهلي يدخل معسكر مغلق استعدادًا للإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يدخل معسكر مغلق استعدادًا للإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، في معسكر مغلق اليوم، عقب نهاية المران استعدادًا لمواجهة الانتاج الحربي، بالدوري العام.

ويختتم الفريق، تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش، ليعلن بعدها المدير الفني اختيار قائمة بـ20 لاعبًا للدخول بهم في معسكر مغلق ليلة المباراة استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي ضمن فعاليات مسابقة الدورى.