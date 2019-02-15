شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- يشهد اليوم الجمعة، إقامة مواجهتين جديدتين في مباريات الدوري الفرنسي، وذلك في الجولة الـ25 من عمر المسابقة.

نيم أولمبيك x ديجون

يواجه فريق نيم أولمبيك مع ديجون – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORTS HD 6.

ويحتل نيم المركز الـ11 من ترتيب جدول المسابقة برصيد 33نقطة، بينما يقع ديجون في المركز الـ 17 برصيد20نقطة.

ليون x جانجون

يلتقي فريق ليون مع جانجون– الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORTS HD 1.

ويحتل ليون المركز الثالث برصيد 43 نقطة،بينما يحتل جانجون المركز الأخير برصيد 14 نقطة.