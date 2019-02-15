انت الان تتابع كيف خسر مجلس الخطيب معركته أمام بيراميدز؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يبدو أن الأيام القادمة ستشهد تطورات جديدة في أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز ببطولة كأس مصر المقرر لها 28 فبراير الجاري بعد البيان الذي أصدره مجلس إدارة القلعة الحمراء اليوم

كل المؤشرات تؤكد أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وضع نفسه في موقف حرج للغاية بعد البيان الذي أصدره يوم السبت الماضي، وحمل قرارات عنترية، وصفتها جماهير القلعة الحمراء بالثورية، واعتبرتها انتفاضة من مجلس إدارة النادي، الذي لم يرد على الاتهامات التي طالته خلال الأشهر الماضية بشأن عدم صرف تبرعات المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للنادي ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، في الأوجه المخصصة لها، وكذلك الهدايا التي تلقاها أعضاء مجلس الإدارة.

مجلس الأهلي في بيانه الأول كان حازمًا، واتخذ قرارات حاسمة من وجهة نظره فيما يتعلق بمبارياته المقبلة في مسابقة الدوري واستبدالها بأي مباريات في مسابقة كأس مصر، بعدما خرجت تسريبات من الجبلاية عن إمكانية استبدال لقاء بيراميدز في الدوري بمباراة الفريقين في دور الـ16 لمسابقة الكأس. وخرجت جماهير الأهلي عبر

مجلس الأهلي في بيانه الأول كان حازمًا، واتخذ قرارات حاسمة من وجهة نظره فيما يتعلق بمبارياته المقبلة في مسابقة الدوري واستبدالها بأي مباريات في مسابقة كأس مصر، بعدما خرجت تسريبات من الجبلاية عن إمكانية استبدال لقاء بيراميدز في الدوري بمباراة الفريقين في دور الـ16 لمسابقة الكأس.

وخرجت جماهير الأهلي عبر السوشيال ميديا تهلل لهذه القرارات، وتعلن أنها الأفضل منذ تولى المجلس الحالي مسؤولية إدارة النادي، لكن من الواضح أن المجلس تراجع بشكل أكبر مما يتوقعه أشد المتشائمين، خصوصا أن البيان الذي صدر اليوم عقب جلسة وزير الرياضة يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن المجلس خضع ولن يستطيع المضي قدمًا فيما كان ينوي الإقدام عليه خاصة ما يتعلق بعدم خوض المباريات دون حضور جماهير ومواجهة بيراميدز في كأس مصر بدلا من الدوري، لأن توابع جلسة الخطيب مع الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية باتت واضحة، وسيكون القرار في النهاية خسارة معركة جديدة أمام بيراميدز، وسيلعب الأهلي مباراة الكأس دون أدنى مشكلات.

قرارات ثورية

أعلن المجلس في البيان الأول التمسك الكامل بأداء مباريات الأهلي في بطولة الدوري وفقًا للترتيب في جدول الدوري المعلن من جانب اتحاد الكرة حتى يوم 30 مارس المقبل، الذي تم إخطار كل الأندية به في 8 يناير الماضي، ولم يكن هناك اعتراض من أي جانب، ولم يطلب النادي الأهلي الذي يؤدي مبارياته بشكل مضغوط (مباراة كل 72 ساعة)، ويخسر جهود لاعبيه للإصابات أي استثناءات. علما بأن هذه الفترة لا تتخللها أي مباريات للأهلي في بطولة الكأس حسبما جاء في المكاتبات الواردة إلينا من لجنة المسابقات ونحن نحترمها ونتمسك بها.

كما تضمن بيان الأهلي: "الرفض القاطع لاستبدال أي مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف، خاصة أن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أي جهة، وهو الأولى بالالتزام بالجدول والحفاظ على ثوابته قبل الأندية. وإذا كان الاستبدال رغبة نحترمها لطرف آخر ليتفادى مواجهة الأهلي في بطولة الدوري قبل 30 مارس القادم. فمن حقه أن يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراته مع الأهلي في الدوري إلى ما بعد الموعد المشار إليه".

هذه القرارت وجدت صدى كبيرًا بين جماهير السوشيال ميديا التي أطلقت هشتاج "بيبو ينتفض" دعمًا لقرارات المجلس الثورية كما وصفوها في تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

إشارة التراجع

ورغم البيان الأول إلا أن الجميع فوجئ ببيان جديد اليوم اكتفى فيه مجلس الخطيب بتوضيح أنه ينتظر وصول فاكس رسمي لدراسة الموقف كاملا بما يتفق مع اللوائح والقوانين في كل المسابقات ويحفظ حقوق الأهلي المشروعة.

حيث جاء نص البيان كالتالي: "النادي الأهلي وهو يقدر تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لحفظ حقوق كل الأطراف في أزمة تعديلات جدول الدوري وتحديد مواعيد جديدة لمباريات الكأس. والعمل على التعاون بين كل عناصر المنظومة الرياضية من أجل المصلحة العليا للبلاد، يؤكد النادي على أنه لم يتلق أية مكاتبات رسمية من اتحاد الكرة بخصوص تعديلات في جدول الدوري، أو مواعيد جديدة لمباريات الكأس، فضلًا عن أننا ننتظر ردًا من الاتحاد على أسباب تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري ومعرفة الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات الأهلي في الفترة القادمة بعد إغلاق بعض الاستادات لتطويرها استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في يونيو المقبل. والنادي الأهلي، وهو يؤكد احترامه للمنـظومـة الرياضـيـة، عندما يتلقى مكاتبات رسمية من اتحاد الكرة بخصوص ما سبق الإشارة إليه، سوف يتم دراسة الموقف كاملًا بما يحفظ حقوق الأهلي المشروعة والتي تتفق مع اللوائح والقوانين في كل المسابقات".

لماذا تراجع مجلس الخطيب؟

بيان اليوم اعتبره البعض محاولة للتهدئة وخطوة رسمية في طريق تراجع المجلس عن بيانه الأول، الذي أعلن من خلاله رفضه القاطع لاستبدال المباراة والتمسك بخوض مباريات الفريق وفقا للجدول الذي تم إعلانه يوم 8 يناير الماضي، بينما يراه الكثيرون أنه تراجع حقيقي بعدما تأكد المجلس أنه خسر هذه المعركة، خاصة أن البيان الذي صدر اليوم تطرق للحديث عن تدخل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية لتهدئة الأوضاع والعمل على تعاون جميع عناصر المنظومة الرياضة من أجل المصلحة العليا للبلاد، وهو ما يعني أن الأيام القادمة ستشهد تغيرًا في موقف إدارة الأهلي والتراجع عن القرارات التصادمية التي صدرت من قبل.

والسؤال الذي يطرح نفسه ما سر هذه الانتفاضة التي قام بها أعضاء مجلس إدارة الأهلي؟ ألم يدركوا وقتها أن ما يفعلونه يحمل تعارضًا كبيرًا مع المصلحة العامة، وأن هناك لهجة تحريضية للجماهير بإعلان أن النادي لن يخوض المباريات دون حضور جماهيري، رغم أن الجميع على دراية تامة بأن المسؤول عن حضور الجماهير هو الأمن، أم أنهم حاولوا عمل "شو إعلامي" على السوشيال ميديا دون دراسة حقيقية لعواقب الأمر الوخيمة حال الإصرار على هذه القرارات العنترية.