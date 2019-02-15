انت الان تتابع المقاولون العرب يستدرج طلائع الجيش في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، نظيره فريق طلائع الجيش، اليوم الجمعة، في تمام السادسة مساء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، تحت قيادة محمد الصباحي ويعاونه أحمد صلاح وخالد السيد، وحسن السندبيسي حكماً رابعاً، وكل من أحمد الغندور وحسام الجلاد حكماً خامساً، ويأمل ذئاب الجبل تحت قيادة مديرهم الفني عماد النحاس، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق العسكري، بعد أن تعادل فريق المقاولون العرب أمام إنبي سلبيًا.

يحتل المقاولون العرب المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 8 وتعادل في 4 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفا. على الجانب الآخر، يدخل فريق طلائع الجيش هو الآخر وعينه على النقاط الثلاث، بقيادة البلجيكي لوك إيميل، بعد أن تعادل الفريق العسكري في الجولة