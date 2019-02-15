انت الان تتابع ملعب ماراكانا يحتشد بالآلاف لتكريم ضحايا فلامنجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ ص
أقام فريقا فلومينينزي وفلامنجو، تكريمًا لضحايا الحريق الذي اندلع قبل أسبوع، في مركز تدريبات الأخير في ريو دي جانيرو، وأسفر عن مصرع عشرة من لاعبيه الناشئين، وقبل مباراة نصف نهائي كأس جوانابارا المحلية، احتشد ملعب ماراكانا بآلاف الأشخاص، وقاموا بأداء أغنية مهداة للمراهقين العشرة الذين لقوا حتفهم في الحريق الذي نشب بمكان مبيت ناشئي فلامنجو، وأسفر أيضا عن إصابة 3 آخرين، وقال المشجعون في كلمات الأغنية "هذه الأمة لن تنسى مطلقا، فلامنجو سيلعب من أجلكم دائما. إنهم عشرة نجوم كانت تستعد للتألق"، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الإسبانية، اليوم الجمعة.
كما رفع المشجعون، لافتات كتب عليها عبارات مثل "نأسف للألم الذي تشعر به الأسر"، و"أمة بأسرها تبكي"، و"شكرا لكل ما قدمتموه للفريق"، و"سنلعب من أجلهم"، وفي الملعب، استعرض فلامنجو، عريضة تحمل صورة للاعبين العشرة، كما تم عرض مقطع فيديو يضم مجموعة من أفضل اللقطات للاعبين الشباب. من جانبهم، نزل لاعبو فلومينينزي،
من جانبهم، نزل لاعبو فلومينينزي، أرض الملعب مرتدين قمصانا خاصة حملت أسماء اللاعبين العشرة الذين لقوا حتفهم في حريق مركز تدريبات "نينيو دو أوروبو"، وقبل انطلاق صافرة اللقاء، وقف اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والمشجعون، دقيقة حدادا على أرواح الضحايا.
فلامنجو هو النادي الأكثر شعبية في البرازيل، كما يعد فلامنجو أحد 5 فرق لم يسبق أن هبطت للدرجة الثانية، علمًا بأن النادي تأسس عام 1885 لكن مباراته الأولى الرسمية كانت بتاريخ 1912.
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