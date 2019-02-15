شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يمدد عقد فالفيردي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن برشلونة حامل لقب ومتصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، الجمعة، تمديد عقد مدربه أرنستو فالفيردي لموسم إضافي مع خيار التمديد لموسم ثان.

وأشار النادي الكتالوني في بيان: «توصل برشلونة ومدرب فريقه الأول إلى اتفاق لتمديد العقد بين الطرفين لموسم إضافي (2019-2020) مع الخيار (التمديد) لموسم ثان (2020-2021)».

ومنذ قدومه إلى برشلونة من أتلتيك بلباو في مايو 2017 بدلًا من لويس أنريكي، نجح فالفيردي، البالغ من العمر 55 عامًا، بقيادة الفريق إلى لقبي الدوري والكأس المحلية الموسم الماضي، قبل أن يضيف اليها الكأس السوبر مطلع الموسم.

وقاد فالفيردي برشلونة في 96 مباراة رسمية فاز في 65 منها (43 في الدوري و11 في الكأس و10 في دوري الأبطال وواحدة في الكأس السوبر) وتعادل 22 مرة مع 9 خسارات فقط.