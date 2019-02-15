شكرا لقرائتكم برشلونة يمدد عقد مدربه فالفيردي حتى 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم، الجمعة، عن تمديد تعاقده مع أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني لمدة موسم أخر 2019 – 2020 مع إمكانية التجديد لموسم واحد 2020 – 2021.

وذكر الموقع الرسمي لنادي برشلونة، أن أرنستو فالفيردي سيقوك بالتوقيع على عقده الجديد خلال ساعات على أن يعقد مؤتمراً صحفياً مساء اليوم للحديث عن ملف التجديد ومواجهة بلد الوليد غداً السبت بملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الاسباني "الليجا".

وقاد فالفيردي فريق برشلونة للحصول على ثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي، بجانب بطولة كأس السوبر مطلع الموسم الحالي.

وخاض برشلونة 96 مباراة رسمية تحت قيادة فالفيردي بمختلف المسابقات الإسبانية والأوروبية، فاز في 65 مباراة وتعادل في 22 لقاء بينما تذوق مرارة الهزيمة في 9 مباريات فقط.