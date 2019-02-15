تصريحات الخميس.. آل الشيخ يرشح ثلاثي بيراميدز للمنتخب.. وشديد قناوي حزين بسبب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات الرياضية خلال يوم الخميس 14 فبراير 2019.

تركي آل الشيخ: ثلاثي بيراميدز يستحق الانضمام للمنتخب

أبدى تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه برباعية نظيفة أمام سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري.

حوار.. شديد قناوي: رحلت عن الأهلي بشكل "مهين".. وحزين على عدم انتقالي لبيراميدز

أحمد شديد قناوي ظهير أيسر الإنتاج الحربي، رفض فريقه الانتقال لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد تقديمه أداءً مميزا مع فريقه خلال الدور الأول.

فضل يوضح لمصراوي سبب ظهور ملعبي الدفاع والمكس في الصورة لاستضافة أمم إفريقيا

أوضح محمد فضل، مدير بطولة أمم إفريقيا، السبب وراء ظهور اسم ملعبي الدفاع الجوي واستاد المكس بين الملاعب التي سَتَستضيف بطولة أمم إفريقيا.

رئيس الزمالك يوجه رسالة لصلاح: أنت لا تعيش معنا.. "خليك في ليفربول"

وجه رئيس نادي الزمالك، رسالة لمحمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، وطالبه بعدم الحديث عن ما يدور بالكرة المصرية.