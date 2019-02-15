عبدالوهاب: الإمارات جاهزة لاستقبال أضخم أوليمبياد خاص فى تاريخ الألعاب العالمية

ايمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمى للأوليمبياد الخاص الدولى

وصف المهندس أيمن عبدالوهاب، الرئيس الإقليمى للأوليمبياد الخاص الدولى ألعاب أبوظبى بالأكبر والأضخم فى تاريخ حركة الأوليمبياد الخاص ومنذ أول ألعاب عالمية أقيمت بشيكاغو عام 1968، وهو ما يجعله على يقين من أنها سوف تحدث نقلة نوعية ضخمة وكبيرة نحو الاهتمام بذوى الإعاقة الفكرية فى الـ193 دولة من دول العالم المقرر مشاركتها فى الألعاب.

وأضاف الرئيس الإقليمى بأنه يتابع وعن كثب استعدادات برامج المنطقة الـ22 التى سوف تشارك فى الألعاب وفى أكبر مشاركة لها على اعتبار أن الألعاب تقام فى منطقتنا وهو أول حدث أوليمبى أو بار أوليمبى يقام فى دولة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو أمر يدعو للفخر والشعور بالسعادة بأننا نسير فى

الطريق الصحيح نحو الاهتمام بذوى الإعاقة الفكرية.

واختتم الرئيس الإقليمى تصريحه بقوله: يكفينا فخرا أن ألعاب أبوظبى هى الأكبر والأضخم من خلال مشاركة 7500 لاعب ولاعبة وتشارك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولأول مرة فى تاريخها بأكبر عدد من اللاعبين وفى عدد كبير من الرياضات الأوليمبية الـ24، التى تشهدها الألعاب، إلى جانب مشاركتهم فى جميع المؤتمرات المقامة على هامش الألعاب وهو أمر فى حد ذاته يشعرنا بالفخر والسعادة فى آن واحد.