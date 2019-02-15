برج العرب يستضيف مباريات الاسماعيلي الافريقية

استقر اتحاد الكرة، بالتنسيق مع الجهات الامنية، على اقامة مباريات الاسماعيلي في دور المجموعات ببطولة دوري أفريقيا في ملعب برج العرب بالاسكندرية.
ويعد ملعب برج العرب هو الاقرب لاستضافة لقاءات الدراويش بعد غلق ملعب الاسماعيلية لتجهيزه لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر. الجدير بالذكر ان
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