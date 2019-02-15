رياضة | الاتحاد السكندري يختتم تدريباته استعدادًا للهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري يختتم تدريباته استعدادًا للهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة حلمي طولان المدير الفني، مرانه الرئيسي مساء اليوم على ملعب جامعة آل سعود، استعدادًا لمواجهة الهلال السعودي، بكأس زايد أبطال العرب.

وحرص الجهاز الفني على متابعة أخر 3 مواجهات للزعيم، لمعرفة نقاط القوة والضعف لدى المنافس، وشرحها للاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية بمواجهة الذهاب.