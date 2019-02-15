رياضة | ماتشات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماتشات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الجمعة والموافق 15/2/2019، عدداً من المباريات القوية في مختلف البطولات لذلك نرصد لكم عبر موقع الخليج 365 الرياضي مواعيد تلك المواجهات والقنوات الناقلة لها والمعلقين.



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اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD