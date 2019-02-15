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رياضة | جدول مباريات اليوم

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الجمعة والموافق 15/2/2019، عدداً من المباريات القوية في مختلف البطولات لذلك نرصد لكم عبر موقع الخليج 365 الرياضي مواعيد تلك المواجهات والقنوات الناقلة لها والمعلقين.


- إيبار × خيتافي:
اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD

الدوري الايطالي:


- يوفنتوس × فروسينوني:
اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD

الدوري الألماني:


- أوجسبورج × بايرن ميونيخ:
اليوم في تمام الساعة الـ9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 5 HD

الدوري السعودي:


- الشباب × الوحدة:
اليوم في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sport HD2 بصوت المعلق بلال علام

- الرائد × الاتحاد:


اليوم في تمام الساعة الـ7:20 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sport HD1 بصوت المعلق عبدالله الحربي

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- حرس الحدود × بتروجيت:
اليوم في تمام الساعة الـ4:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة

- المقاولون العرب × طلائع الجيش:
اليوم في تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة

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