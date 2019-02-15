مواعيد مباريات اليوم بالدوريات الأوروبية والمصري الممتاز

أسامة حافظ تقام اليوم الجمعة مباريات بالدورويات الأوروبية والمصري الممتاز وأبرزها.. الدوري المصري الممتاز

حرس الحدود مع بتروجت 4:00 عصرا

المقاولون العرب مع طلائع الجيش 7:00 مساء الدوري الإسباني الدرجة الأولى

إيبار مع خيتافي 10:00 مساء الدوري الإيطالي

يوفنتوس مع فروزينوني 9:30 مساء

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