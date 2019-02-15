اونلاين | رابط شغال مباراة الوحدة ضد الشباب بث مباشر (رابط سريع)

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رابط شغال مباراة الوحدة ضد الشباب بث مباشر (رابط سريع)

يستعد فريق الشباب لخوض مباراة نارية ضد الوحدة الذي يلعب في صفوفه الحارس المصري محمد عواد ويدرب أحمد حسام ميدو وذلك في الجولة الـ20 من الدوري السعودي، اليوم الجمعة.

رابط شغال مباراة الوحدة ضد الشباب بث مباشر (رابط سريع)

ويلعب فريق الشباب مباراته ضد الوحدة على ملعب فيصل بن فهد وذلك مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت مدينة القاهرة والـ6:30 بتوقيت مكة المكرمة.

رابط شغال مباراة الوحدة ضد الشباب بث مباشر (رابط سريع)

وستلعب مباراة الشباب مع الوحدة اليوم الجمعة 15/2/2019 في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sport HD2 بصوت المعلق بلال علام.

رابط شغال مباراة الوحدة ضد الشباب بث مباشر (رابط سريع)

وكان فريق الشباب قد تعثر أمام الفتح في الجولة الماضية وخسر بهدف متأخر بينما الوحدة يلعب المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

رابط شغال مباراة الوحدة ضد الشباب بث مباشر (رابط سريع)

ويحتل نادي الشباب حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، بينما الوحدة يتواجد في المركز السادس برصيد 31 نقطة.

رابط شغال مباراة الوحدة ضد الشباب بث مباشر (رابط سريع)

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