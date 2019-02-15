اونلاين | مشاهدة مباراة الرائد ضد الاتحاد بث مباشر في الدوري السعودي KSA Sport

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مشاهدة مباراة الرائد ضد الاتحاد بث مباشر في الدوري السعودي KSA Sport

يستعد فريق اتحاد جدة بقيادة المدرب الكرواتي سلافين بيليتش لخوض مباراة نارية ضد الرائد مساء اليوم الجمعة والموافق 15/2/2019 ويأتي ذلك في إطار اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

مشاهدة مباراة الرائد ضد الاتحاد بث مباشر في الدوري السعودي KSA Sport

ويلتقي الاتحاد مع الرائد على ملعب الملك عبدالله ببريدة وذلك مساء الجمعة في تمام الساعة الـ7:20 بتوقيت القاهرة والـ8:20 بتوقيت مكة المكرمة والـ9:20 بتوقيت دولة الإمارات.

مشاهدة مباراة الرائد ضد الاتحاد بث مباشر في الدوري السعودي KSA Sport

وستكون مباراة الاتحاد مع الرائد في الدوري السعودي اليوم في تمام الساعة الـ7:20 بتوقيت مدينة القاهرة ومذاعة عبر قناة KSA Sport HD1 بصوت المعلق عبدالله الحربي.

مشاهدة مباراة الرائد ضد الاتحاد بث مباشر في الدوري السعودي KSA Sport

ويحتل حالياً نادي الاتحاد المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة بينما الرائد بالمركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.

مشاهدة مباراة الرائد ضد الاتحاد بث مباشر في الدوري السعودي KSA Sport

وكان فريق الاتحاد قد تعادل سلبياً مع التعاون على ملعب الجوهرة المشعة في الجولة الماضية بينما الرائد خسر من الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مشاهدة مباراة الرائد ضد الاتحاد بث مباشر في الدوري السعودي KSA Sport

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الاتحاد مع الرائد في ختام الجولة العشرين من الدوري السعودي مباشرةً عبر موقع الخليج 365 الرياضي.