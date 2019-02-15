رياضة | يوفنتوس يستخدم سلاحا فتاكا من أجل التعاقد مع محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يستخدم سلاحا فتاكا من أجل التعاقد مع محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية بريطانية بأن محمد صلاح نجم ليفربول بات الهدف الرئيسي ليوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة إكسبريس البريطانية بأن نادي السيدة العجوز جهز عرضه لضم الدولي المصري.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عرض اليوفي سيتضمن 50 مليون يورو إلى جانب لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا من أجل إغراء ليفربول بالتخلي عن نجمه.

وذكرت الصحفية البريطانية أن يورجن كلوب المدير الفني للريدز سيواجه صعوبة كبيرة في الحفاظ على صلاح أمام إغراءات بطل إيطاليا.

يذكر أن ليفربول مدد عقد صلاح الصيف الماضي حتى عام 2023.