رياضة | جوارديولا يرغب في توجيه ضربة قاتلة لفريقه السابق برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يرغب في توجيه ضربة قاتلة لفريقه السابق برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في التعاقد مع اللاعب الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة"ديلي ميل"، إلى إن جوارديولا أبلغ إدارة السيتي برغبته الشديدة في ضم اللاعب، بسبب أدائه المميز في دوري أبطال أوروبا وصغر سنه.

ويريد مانشستر سيتي دفع مبلغ 75 مليون يورو، من أجل ضم دي ليخت بشكل نهائي في الصيف، ومنافسة نادي يوفنتوس على ضم اللاعب الهولندي.

وكان قد ابدى دي ليخت رغبته في الانضمام إلى نادي برشلونة الإسباني، ولكن إدارة البارسا صرفت النظر عن ضم اللاعب، بعد التعاقد مع دي يونج لاعب الوسط.