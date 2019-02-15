الان تتابع حسين عبدالغني: مواجهة الوصل الإماراتي صعبة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابوظبي- الخليج 365:

شدد لاعب فريق أهلي جدة السعودي حسين عبدالغني، على صعوبة لقاء فريقه أمام مضيفه الوصل الإماراتي، المقرر إقامته يوم غد السبت، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم.

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وقال عبدالغني في تصريحات صحافية إن المباراة تجمع بين فريقين كبيرين وشقيقين، موضحاً أن التنافس داخل الملعب فقط.

وأشار إلى أن اللقاء لن يحسم في الذهاب، حيث قال: “ناك شوط آخر ينتظرنا في المملكة، وأتوقع مباراة جماهيرية بين الفريقين سواء هنا في الإمارات أو إياباً بالسعودية.

يذكر أن الأهلي تأهل لدور الثمانية بالمسابقة بعد تغلبه على وفاق سطيف الجزائري 2-1 في مجموع لقائي الذهاب والإياب، فيما اجتاز الوصل عقبة الأهلي المصري في دور الستة عشر.