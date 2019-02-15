نشرة الخميس.. وزير الرياضة يتدخل.. وكدبة انضمام صلاح ليوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأحداث الرياضية التي تمت يوم الخميس 14 فبراير 2019.

مستشفى الأهلي.. سليمان يواصل التأهيل.. وتحسن حالة الخماسي

خضع الخماسي أحمد فتحي ومروان محسن ووليد أزارو وأحمد حمودي وسعد سمير، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لبرنامج تدريبي مكثف خلال الفترة الأخيرة تمهيدًا لعودتهم من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية استعدادًا للعودة للمباريات.

مصدر: الزمالك يوقف مستحقات لاعبيه.. وجلسة مع جروس

قال مصدر بالزمالك إن مجلس إدارة النادي قرر إيقاف مستحقات اللاعبين بعد التعادل مع نصر حسين داي الجزائري.

مصدر بالزمالك يوضح لمصراوي حقيقة الاستغناء عن كاسونجو

نفى مصدر في مجلس إدارة نادي الزمالك، ما تردد عن نية النادي الاستغناء عن المهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو.

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الأهلي: وزير الرياضة تدخل لحل أزمة تعديلات جدول الدوري والكأس

كشف النادي الأهلي عن تدخل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحل أزمة تعديلات جدول الدوري وتحديد مواعيد جديدة لمباريات الكأس مشدداً على أن النادي الأحمر لم يتلق خطاباً رسمياً من اتحاد الكرة بخصوص تعديلات في جدول الدوري، أو مواعيد جديدة لمباريات الكأس.

صلاح إلى يوفنتوس؟.. صحيفة إنجليزية: كذبة إبريل تأتي مبكرًا في إيطاليا

سخرت صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية من الشائعات التي ربطت انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

اتجاه لاستبعاد استاد السلام من أمم إفريقيا .. والدفاع الجوي أحد الحلول

تدرس اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا، استبعاد استاد السلام من الملاعب التي سَتَستَضيف مباريات البطولة ، على أن يتم استبداله بإستاد الدفاع الجوي أو ستاد المكس.