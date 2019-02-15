4 دول تتقدم لاستضافة كأس العالم 2030

أعلنت الأرجنتين، تشيلي، الباراجواي والأوروجواي عن نيتها في التقدم بملف مشترك لاستضافة كأس العالم عام 2030 بحسب رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا الخميس في سانتياجو. في سانتياجو. وسبق للأرجنتين والأوروجواي والباراجواي أن تقدمت بملف ترشيحها لتنظيم النسخة المئوية في مونديال 2030 لكن بينيرا أعلن على مدونة تويتر بأن رؤساء هذه الدول وافقوا على ضم تشيلي إلى الملف المشترك. وكانت أسبانيا اقترحت على المغرب تقديم ملف ترشح مشترك لتنظيم كأس العالم 2030.

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