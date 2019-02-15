اونلاين | بث حي HD لايف ماتش بث مباشر مباراة يوفنتوس بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة كريستيانو رونالدو مباشر LIVE HD

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بث حي HD لايف ماتش بث مباشر مباراة يوفنتوس بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة كريستيانو رونالدو مباشر LIVE HD

يستضيف فريق يوفنتوس على ملعبه نظيره فروسينوني مساء اليوم الجمعة 15/2/2019 ويأتي ذلك خلال المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

بث حي HD لايف ماتش بث مباشر مباراة يوفنتوس بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة كريستيانو رونالدو مباشر LIVE HD

ويلتقي فريق يوفنتوس مع فروسينوني على ملعب أليانز أرينا مساء الجمعة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

بث حي HD لايف ماتش بث مباشر مباراة يوفنتوس بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة كريستيانو رونالدو مباشر LIVE HD

ويحتل حالياً نادي يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 63 نقطة بينما نادي فروسينوني يتواجد في المركز التاسع عشر وفي رصيده 16 نقطة بعد خوض 23 جولة حتى الآن.

ويتوقع أن يلعب يوفنتوس بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: أليكس ساندرو، مارتن كاسيريس، دانييلي روجاني، ماتيا دي شيليو

خط الوسط: بليز ماتويدي، ميراليم بيانيتش، رودريجو بينتانكور

خط الهجوم: كاريستيانو رونالدو، ماريو ماندجوكيتش، باولو ديبالا

وستكون مباراة يوفنتوس مع فروسينوني في الدوري الإيطالي مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت المعلق سوار الذهب.

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