اونلاين | كورة لايف Yalla Shoot ماتش يوفنتوس ضد فروسينوني| أون لاين بدون تقطيع الدوري الايطالي مباشرة

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كورة لايف Yalla Shoot ماتش يوفنتوس ضد فروسينوني| أون لاين بدون تقطيع الدوري الايطالي مباشرة

يستضيف فريق يوفنتوس على ملعبه نظيره فروسينوني مساء اليوم الجمعة 15/2/2019 ويأتي ذلك خلال المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

كورة لايف Yalla Shoot ماتش يوفنتوس ضد فروسينوني| أون لاين بدون تقطيع الدوري الايطالي مباشرة

ويلتقي فريق يوفنتوس مع فروسينوني على ملعب أليانز أرينا مساء الجمعة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

كورة لايف Yalla Shoot ماتش يوفنتوس ضد فروسينوني| أون لاين بدون تقطيع الدوري الايطالي مباشرة

ويحتل حالياً نادي يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 63 نقطة بينما نادي فروسينوني يتواجد في المركز التاسع عشر وفي رصيده 16 نقطة بعد خوض 23 جولة حتى الآن.

ويتوقع أن يلعب يوفنتوس بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: أليكس ساندرو، مارتن كاسيريس، دانييلي روجاني، ماتيا دي شيليو

خط الوسط: بليز ماتويدي، ميراليم بيانيتش، رودريجو بينتانكور

خط الهجوم: كاريستيانو رونالدو، ماريو ماندجوكيتش، باولو ديبالا

كورة لايف Yalla Shoot ماتش يوفنتوس ضد فروسينوني| أون لاين بدون تقطيع الدوري الايطالي مباشرة

وستكون مباراة يوفنتوس مع فروسينوني في الدوري الإيطالي مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت المعلق سوار الذهب.

كورة لايف Yalla Shoot ماتش يوفنتوس ضد فروسينوني| أون لاين بدون تقطيع الدوري الايطالي مباشرة

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