رياضة | 4 لاعبين سيسعى مانشستر يونايتد لضمهم في الصيف.. كوستا على رأسهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 لاعبين سيسعى مانشستر يونايتد لضمهم في الصيف.. كوستا على رأسهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد مسؤولو نادي مانشستر يونايتد للدخول بقوة إلى سوق الانتقالات الصيفية المقبلة على أمل تدعيم جميع مراكز الفريق بصفقات قوية منعاً لتكرار ما حدث في بداية الموسم الجاري وتعرض الشياطين لنتائج سلبية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن نادي مانشستر يونايتد قد وضع الثنائي خاليدو كوليبالي مدافع نابولي ودوجلاس كوستا مهاجم يوفنتوس ضمن قائمة اللاعبين الذي يرغب في التعاقد معهم خلال فترة الميركاتو الصيفي.

يذكر أن مدافع نابولي كوليبالي هو هدف معظم الأندية الكبرى وتبلغ قيمته 90 مليون جنيه استرليني وقد يكون مهاجم يوفنتوس دوجلاس كوستا متاحًا في الصيف مقابل 53 مليون جنيه إسترليني.

Advertisements

ويرى إد وودوارد نائب رئيس مجلس الإدارة أن هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة في الصيف لسد ثغرات بعض المراكز في الفريق، لذلك هناك 4 لاعبين من المتوقع أن يصارع من أجلهم اليونايتد في الفترة المقبلة.

ويحاول مانشستر يونايتد التعاقد مع الثلاثي؛ خاليدو كوليبالي ولوكاس هيرنانديز لاعب أتلتيكو مدريد ونيكولا ميلينكوفيتش مدافع فيورنتينا من أجل تدعيم خط دفاع الفريق بينما يأتي دوجلاس كوستا لتعزيز الهجوم.

ويلتقي مانشستر يونايتد يوم الإثنين المقبل مع تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي قبل العودة إلى الدوري الانجليزي الممتاز في 24 فبراير على لخوض مبارة نارية على أرضه أمام ليفربول.