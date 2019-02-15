رياضة | تعرف على نتائج اليوم الثاني لمنافسات دوري الطائرة جلوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على نتائج اليوم الثاني لمنافسات دوري الطائرة جلوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصلت أمس، منافسات الدورة المجمعة الأولى لبطولة الدوري العام للكرة الطائرة جلوس، والتى تقام منافساتها في الفترة من ١٣ إلي ١٥ فبراير الجاري، بالصالة المغطاة باستاد كفر الشيخ.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي :

فاز نادي مبارك بني سويف علي نادي العزيمة بالإسماعيلية بثلاث أشواط لشوط، ونادي الإرادة والتحدي بكفر الشيخ علي نادي الرباط والأنوار بنتيجة بثلاث أشواط لشوطين، ونادي الحرية ببورسعيد علي مركز شباب صقر قريش بثلاث أشواط نظيفة ونادي السلام ببنها علي نادي الإيمان سوهاج بنفس النتيجة.

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فيما فاز مركز شباب زينهم علي جمعية الرياضيين بدمياط بنتيجة بثلاث أشواط لشوط، ونادي المستقبل بالأسكندرية علي نادي المعاقين بالفيوم بثلاث أشواط نظيفة، ونادي مبارك بني سويف علي نادي الإرادة والتحدي بكفر الشيخ ثلاث أشواط لشوطين، ونادي الحرية ببورسعيد علي نادي العزيمة بالإسماعيلية بثلاث أشواط للاشى، ونادي الرباط والأنوار علي نادي السلام ببنها بثلاث أشواط لشوط، وجمعية الرياضيين بدمياط علي مركز شباب صقر قريش بثلاث أشواط لشوطين.

وفاز المستقبل بالأسكندرية علي مركز شباب زينهم بثلاث أشواط نظيفة، ونادي المعاقين الفيوم علي الإيمان بسوهاج بثلاث أشواط لشوطين.

وتقام مسابقة الدوري العام والتي ينظمها الاتحاد المصري الباراليمبي للكرة الطائرة برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، بنظام الذهاب والإياب علي دورين كل دور يضم دورتين مجمعتين، ويشارك في البطولة ١٨٠ لاعب يمثلون ١٢ نادي هم الإرادة والتحدي بكفر الشيخ، المستقبل بالأسكندرية، الحرية ببورسعيد، مبارك ببني سويف، العزيمة بالإسماعيلية، نادي الرباط والأنوار، والسلام ببنها، جمعية الرياضيين بدمياط ونادي المعاقين بالفيوم، الإيمان بسوهاج، مركز شباب زينهم، مركز شباب صقر قريش.