رياضة | مارتن لاسارتي يجهز مفاجأة أمام الإنتاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتن لاسارتي يجهز مفاجأة أمام الإنتاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم الثنائي مروان محسن وسعد الدين سمير في التدريبات الأخيرة للفريق الأول لمرة القجم بالنادي الأهلي، عقب التعافي من إصابة العضلة الضامة، التي عانى منها اللاعبان، في الفترة الماضية.

ويستعد الأهلي من أجل المباراة الهامة المرتقبة، أمام الإنتاج الحربي، والتي ستقام مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان لاسارتي قرر استدعاء كلا من ناصر ماهر وسعد سمير، على هامش المران، وتحدث عن بعض الأمور الفنية المتعلقة بلقاء الإنتاج.

من جانبه، كان محمود وحيد، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، والوافد الجديد من صفوف مصر المقاصة، أصيب بكدمة قوية بعد تدخل عنيف من باسم علي، الأمر الذي استدعى تدخل الجهاز الطبي لإسعاف اللاعب، والذي عاد للمشاركة بشكل طبيعي في التقسيمة المجمعة.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

1- الزمالك 48 نقطة.

2- بيراميدز 45 نقطة.

3- الأهلي 39 نقطة.

4- مصر المقاصة 31 نقطة.

5- الإنتاج الحربي 31 نقطة.

6- المصري 29 نقطة.

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7- المقاولون العرب 28 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- سموحة 25 نقطة

10- الاتحاد 24 نقطة

11- حرس الحدود 24 نقطة.

12- الإسماعيلي 24 نقطة.

13- الجونة 23 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة.

15- النجوم 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجت 18 نقطة.