رياضة | تشيلسي يخطط لضم مهاجم يوفنتوس في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يخطط لضم مهاجم يوفنتوس في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية بريطانية بأن تشيلسي الإنجليزي واثق في حصوله على خدمات الأرجنتيني جونزالو هيجواين بشكل نهائي في الصيف المقبل بسعر منخفض.

وانضم هيجواين إلى صفوف تشيلسي في يناير الماضي قادمًا من صفوف يوفنتوس الإيطالي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة مقابل 9 مليون يورو.

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وذكرت شبكة espn أن تشيلسي يثق في قدرته على إقناع يوفنتوس ببيع هيجواين بسعر يقل عن 36 مليون يورو في الموسم المقبل.

وسجل هيجواين ذو الـ31 عامًا هدفين مع البلوز في بطولة الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى البلوز في يناير الماضي.

يذكر أن تشيلسي ارتبط بالتعاقد مع ماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان الإيطالي في الصيف المقبل بعد اقتراب رحيله عن النيراتزوري.