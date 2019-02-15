كوكا يسجل في تعادل غير جيد لأولمبياكوس.. والنني يشاهد خسارة أرسنال في الدوري الأوروبي

وكالات

خسر أرسنال الانجليزي خارج أرضه بنتيجة 1-0 أمام باتي بورويسوف، فيما تعادل أولمبياكوس على أرضه بنتيجة 2-2 مع دينامو كييف الأوكراني في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

ورغم المشاكل التي يعاني منها إنتر ميلان في الفترة الأخيرة، لاسيما بعد تجريد المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي من شارة القيادة ومنحها لحارس المرمى السلوفيني سمير هاندانوفيتش، إلا أن فريق المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي حقق فوزا ثمينا 1 / صفر على مضيفه رابيد فيينا النمساوي.

ويدين الفريق الإيطالي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه لاوتارو مارتينيز، الذي...