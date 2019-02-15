رياضة | صراع البقاء.. موعد مباراة حرس الحدود وبتروجيت في الدوري المصري اليوم الجمعة 15/2/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع البقاء.. موعد مباراة حرس الحدود وبتروجيت في الدوري المصري اليوم الجمعة 15/2/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق بتروجيت ضيفاً على حرس الحدود مساء اليوم الجمعة 15/2/2019 ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي فريق حرس الحدود مع بتروجيت على ملعب المكس مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مدينة القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون مباراة حرس الحدود مع بتروجيت في الدوري المصري مذاعة عبر البث الحي والمباشر على قناتي أون سبورت HD والنيل للرياضة.

ويحتل فريق حرس الحدود حالياً المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة بعد خوض 21 مباراة حيثُ فاز 6 مباريات وتعادل 6 وخسر 9 مباريات حتى الآن في مسابقة الدوري.

وعلى الجانب الآخر؛ يتواجد فريق بتروجيت في المركز الثامن عشر بسلم ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة حيثُ لعب 21 مباراة وفاز في 3 مباريات وتعادل 9 وخسر 9 لقاءات أيضاً.