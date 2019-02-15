من "محتاج شغل كتير" لـ"لا يعيش معنا".. رؤساء الزمالك تخصص انتقاد صلاح

كتب: عبدالرحمن قناوي
هجوم شديد اللهجة شنه رئيس نادي الزمالك على النجم محمد صلاح، جناح منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، على خلفية التغريدة التي نشرها اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، والتي انتقد فيها تعصب الجماهير.
وقال صلاح في تغريدته: "مش قادر أصدق إن كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت، هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض إزاي؟".
وفتح رئيس الزمالك النار على صلاح، خلال تصريحات تلفزيونية قال فيها: "محمد صلاح يدعو الجماهير للهدوء، بقوله خليك في...
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