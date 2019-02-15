قائمة طلائع الجيش لمواجهة المقاولون

لاعبو طلائع الجيش كتبت: سارة جاب الله أعلن البلجيكي لوك إيميل المدير الفني لفريق طلائع الجيش عن القائمة التي يخوض بها لقاء المقاولون العرب بملعب " عثمان أحمد عثمان" في السابعة مساء الجمعة بالجبل الأخضر، ، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز. وضمت قائمة طلائع الجيش كلاُ من: "محمد بسام ومحمد شعبان وإسلام جمال وأحمد سامي وعلي الفيل وخالد سطوحي وعاصم صلاح وبوشا وإسلام سري وأحمد سمير وفرانك ستيفن وريتشارد وعموري وكريم طارق وحسن يوسف وكابوريا وأحمد جعفر ومصطفى محمد وشيكاتارا وعلي الزهدي". ويدخل طلائع الجيش اللقاء وهو يحتل المركز الثامن برصيد 25 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز السادس، بجدول ترتيب الدوري، برصيد 28 نقطة..

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