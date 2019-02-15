رياضة | برشلونة يحبط آمال بايرن ميونيخ في التعاقد مع نجم منتخب فرنسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحبط آمال بايرن ميونيخ في التعاقد مع نجم منتخب فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة سبب فشل مفاوضات بايرن ميونيخ الألماني مع أدريان رابيو نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الشتوي الماضي.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية بأن بايرن ميونخ دخل في مفاوضات رسمية مع رابيو في الميركاتو الشتوي الماضي للتعاقد معه واستغلال أزمته مع PSG.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بايرن ميونيخ عرض على باريس الحصول على خدمات خافي مارتينيز مقابل التعاقد مع رابيو بالرغم من رفض مارتينيز الرحيل.

وكشفت الصحيفة أن دخول برشلونة في صفقة التعاقد مع رابيو والتحدث مع وكيل أعماله مع تحديد قيمة العقد بـ10 ملايين يورو دفع البايرن للانسحاب من الصفقة.