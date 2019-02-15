شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات الملك في الدرعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

تشهد محافظة الدرعية اليوم (الجمعة)، انطلاق مهرجان السيارات الكلاسيكية في موسمه الرابع، الذي يقام تحت إشراف الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، وينطلق المهرجان بعرض مميز لسيارات نادرة استخدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شخصياً في مراحل حياته، وأكثر من 600 سيارة قديمة ونادرة تعود لمُلاك سعوديين من مختلف أنحاء المملكة ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأكثر من 100 سيارة وملاك من مختلف دول العالم.

ويستمر المهرجان على مدى يومين، إذ يتضمن مزاداً كبيراً للسيارات النادرة، وسوقاً لقطع غيار السيارات القديمة وإكسسواراتها، ومسابقة أفضل سيارة كلاسيكية لفئات متنوعة من السيارات القديمة والنادرة بـ36 فئة مختلفة، وبأكثر من 120 جائزة للفائزين في أفضل السيارات المشاركة تحت تحكيم لجان مختصة في موقع الحدث.

المهرجان شهد في نسخه الماضية إقبالاً كبيراً من عشاق السيارات الكلاسيكية من الجنسين وزيارات عدة من وفود أجنبية وشخصيات اجتماعية ودبلوماسية بارزة.