شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يخشى صحوة الرائد.. والشباب يطارد «الثالث» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تختتم اليوم (الجمعة) منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاءين مهمين على مستوى الأندية الأربعة الأوائل والأندية المهددة بالهبوط، إذ يستضيف الشباب الوحدة في الرياض، ويلاقي الرائد الاتحاد في بريدة.

فعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد، ينازل الشباب ضيفه الوحدة في مواجهة صعبة على الطرفين.

ويسعى الشبابيون لمصالحة جماهيرهم بعد خسارتهم في الجولة الماضية أمام الفتح والفوز في هذا اللقاء لخطف المركز الـ3 من الأهلي الذي تعثر في هذه الجولة أمام النصر. في المقابل، يسعى الوحدة إلى تحقيق الفوز والتقدم أكثر في سلم الترتيب، إذ يحتل المرتبة الخامسة بـ31 نقطة.

وفي القصيم وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يواجه الرائد الاتحاد في لقاء مهم للفريقين، فالرائد صاحب المركز الـ11 بـ23 نقطة يسعى لتحقيق الفوز والابتعاد أكثر عن مناطق الخطر، أما الاتحاد فيدخل المباراة بشعار أكون أو لا أكون، فيما لا شيء ينجي الاتحاد سوى الفوز في الجولات القادمة لضمان البقاء في الدوري، خصوصا أنه يحتل المرتبة قبل الأخيرة بـ14 نقطة.