شكرا لقرائتكم خبر عن خبرة الـ«مرينغي» تحبط مغامرة أياكس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (امستردام)

تفوقت خبرة لاعبي ريال مدريد ، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية، على حماسة لاعبي أياكس امستردام الشبان ففاز العملاق الإسباني على نظيره الهولندي في عقر دار الأخير 2/1 ليخطو خطوة كبيرة نحو بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ، في حين حذا حذوه توتنهام الإنجليزي بفوز صريح على بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثية نظيفة.

على ملعب «يوهان كرويف أرينا»، كان أياكس أمستردام الطرف الأفضل طوال فترات المباراة، والأكثر تسديداً على مرمى منافسه، لكن ريال مدريد بخبرة لاعبيه عرف من أين تؤكل الكتف، ونجح في تسيير المباراة لصالحه.

وتابع فريق العاصمة الإسبانية نتائجه الإيجابية في الآونة الأخيرة، إذ عاد بتعادل ثمين من أرض غريمه التقليدي برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا، ثم حقق فوزاً لافتاً على جاره أتلتيكو مدريد 3/1 في عقر دار الأخير في الدوري المحلي.

وسجل هدفي ريال المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة (60) وبديله ماركو أسنسيو (87)، ولأياكس المغربي الدولي حكيم زياش (75)، وهذا ثامن فوز لريال على أياكس في البطولة القارية الأولى مقابل 4 خسارات في 13 مباراة. وشهدت المباراة إلغاء أول هدف في تاريخ المسابقة لأياكس أمستردام في الشوط الأول، بعد اللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (في إيه آر).

ويحمل النادي الملكي الرقم القياسي في عدد ألقاب المسابقة (13)، أحرز 4 منها في المواسم الخمسة الماضية، علماً أنه الوحيد الذي أحرز لقب المسابقة 5 مرات توالياً، وذلك بفوزه بالنسخ الخمس الأولى لها منذ انطلاقها (بصيغتها القديمة) عام 1956.

«فوز لافت» خطا توتنهام الإنجليزي خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور ربع النهائي من المسابقة القارية للمرة الأولى منذ عام 2011، بفوزه الصريح على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 3/0.

وحسم الفريق اللندني الشمالي النتيجة في الشوط الثاني بأهداف الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (47) والبلجيكي يان فيرتونغن (83) والإسباني فرناندو يورنتي (86). واستمر غياب هداف توتنهام هاري كاين وزميله ديلي الي بداعي الإصابة، في حين ارتأى مدرب الفريق اللندني الشمالي الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو إشراك البرازيلي لوكاس مورا أساسيا في خط المقدمة على حساب الإسباني المخضرم يورنتي إلى جانب الكوري الجنوبي سون.

في المقابل، خاض دورتموند الفائز باللقب القاري مرة واحدة عام 1997، المباراة في غياب أفضل هدافين في صفوفه وهما ماركو رويس والإسباني باكو الكاسر بداعي الإصابة، فلعب ماريو غوتسه أساسياً في الهجوم يسانده الإنجليزي الشاب جايدون سانشو والأمريكي كريستيان بوليسيتش على الجناحين.

وكان توتنهام تغلب على دورتموند ذهاباً وإياباً في دور المجموعات الموسم الماضي قبل أن يخرج على يد يوفنتوس الإيطالي في هذا الدور.