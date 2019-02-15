شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 في عراك بين مشجعي لاتسيو وإشبيلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (روماو)

جرح 3 أشخاص على الأقل في إشكال بين مشجعين لفريقي لاتسيو الإيطالي وإشبيلية الإسباني ليل الأربعاء استخدم فيه السلاح الأبيض، بحسب تقارير صحفية إيطالية، قبل ساعات من مواجهة الفريقين في مسابقة الدوري الأوروبي في كرة القدم. وأشارت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية إلى أن الجرحى إسبانيين وأمريكي، وأحدهم تعرض لإصابات بالغة.

من جهتها، أشارت صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» إلى أن 4 أشخاص أدخلوا المستشفى ليل الأربعاء بسبب جروح تعرضوا لها جراء طعنات بالسكاكين، مشيرة إلى أن الجريح الرابع هو إنجليزي. ونقلت «لا ريبوبليكا» عن صاحب حانة في العاصمة الإيطالية قوله: «كان كل شيء هادئاً، وفجأة بعيد الساعة 21:00 (مساء الأربعاء) بدأنا بسماع الصراخ وأصوات زجاج يتكسر، هرعنا نحو النوافذ ورأينا أشخاصاً يحملون العصي يهاجمون أشخاصاً آخرين»، مشيراً إلى أن البعض كانوا ملثمين. وأشارت الصحيفة إلى أن نحو 40 شخصاً كانوا ضالعين في الإشكال الذي وقع في حي مونتي بوسط العاصمة الإيطالية، وتطلّب تدخل الشرطة التي فرقت الجمع باستخدام الغاز المسيل للدموع.

ويلتقي الفريقان الإيطالي والإسباني مساء الخميس في ذهاب دور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» على الملعب الأوليمبي في روما.